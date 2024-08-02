Шалимов: «Осинькин разберётся, как исправить ситуацию»

Российский тренер Игорь Шалимов высказался о грядущем матче РПЛ между самарскими «Крыльями Советов» и московским «Спартаком». Проведут поединок команды в Москве 5 августа в понедельник в рамках третьего тура Премьер-лиги.

«Осинькин разберется, как исправить ситуацию, они не первый раз в ней. Интересно посмотреть, что он придумает по составу. Касаемо «Спартака», мне их схема нравится, она мне близка», - делится Шалимов с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что «Крылья» проиграли три из трёх матчей на старте сезона, два – в РПЛ, один – в Кубке России. Самарцы идут в зоне вылета турнирной таблицы Премьер-лиги.