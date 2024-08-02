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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Деменко назвал два клуба РПЛ, которые будут бороться за чемпионство

02 Августа 2024 • 22:29 Комментировать
Зенит
...
Ростов
1 1.32 X 5.20 2 9.50
Через 18 ч. 4 мин.

Максим Деменко, в прошлом игрок ряда российских клубов, назвал фаворитом текущего сезона РПЛ.

По его словам, «Зенит» и «Динамо» - главные претенденты на золотые медали в новом сезоне чемпионата.

- После двух туров чемпионата я могу назвать только двух явных фаворитов турнира по их игре. Понятно, что первый - это «Зенит». Второй - пока «Динамо». Бело-голубые хоть и проиграли «Спартаку» в Кубке России, но в чемпионате мы видим немного другую команду, - передаёт слова Деменко Betonmobile.ru.

Напомним, «Зенит» в первом туре обыграл «Крылья Советов» (4:0), а во втором – «Рубин» с таким же счётом. «Динамо» в двух турах также набрало шесть очков, победив «Факел» и «Локомотив».

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