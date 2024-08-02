ПАОК из Салоников не рассматривает потенциальное подписание Георгия Джикии. Об этом в своём телеграм-канале пишет инсайдер Иван Карпов.

По его информации, у греческого чемпиона достаточно игроков на место в центре обороны, Джикия участнику квалификации Лиги чемпионов не понадобится.

Напомним, что Георгий с конца прошлого сезона стал свободным агентом. Он покинул московский «Спартак», в составе «красно-белых» он провёл семь с половиной сезонов.

На рабочей неделе в ПАОК официально перешёл российский форвард Фёдор Чалов. Помимо Чалова, в ПАОКе сейчас выступает ещё один россиянин – Магомед Оздоев.