«Соболев недотягивает до уровня Дзюбы» — Канчельскис

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о сравнении нападающего «Спартака» Александра Соболева с Артёмом Дзюбой.

По мнению эксперта, Соболев является хорошим нападающим для чемпионата России, но ему всегда не хватает стабильности.

«Сравнения с Дзюбой? Они выглядят неуместно, потому что Дзюба долгие годы был лучшим форвардом страны. Соболев недотягивает до уровня Артёма его лучших времен», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Напомним, Соболев продолжает тренироваться в «Спартаке» по индивидуальной программе на фоне возможного ухода в «Зенит». Что касается Дзюбы, то он является свободным агентом.