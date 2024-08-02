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«Соболев недотягивает до уровня Дзюбы» — Канчельскис

02 Августа 2024 • 21:56 Комментировать
Спартак Москва
...
Крылья Советов
05.08 20:00

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о сравнении нападающего «Спартака» Александра Соболева с Артёмом Дзюбой.

По мнению эксперта, Соболев является хорошим нападающим для чемпионата России, но ему всегда не хватает стабильности.

«Сравнения с Дзюбой? Они выглядят неуместно, потому что Дзюба долгие годы был лучшим форвардом страны. Соболев недотягивает до уровня Артёма его лучших времен», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Напомним, Соболев продолжает тренироваться в «Спартаке» по индивидуальной программе на фоне возможного ухода в «Зенит». Что касается Дзюбы, то он является свободным агентом.

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Спартак Москва Артём Дзюба Андрей Канчельскис Александр Соболев ещё теги

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