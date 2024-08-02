Защитник «Ростова» Вахания рассказал о своей мечте

Илья Вахания, выступающий за донскую команды, рассказал, что мечтает сыграть на чемпионате мира.

Вахания провёл один матч за сборную России - его дебют состоялся в товарищеской игре с Беларусью, встреча прошла в июне и завершилась победой российской национальной команды со счётом 4:0.

- Моя мечта? Сыграть на чемпионате мира. Сыграть за сборную страны, представлять ее на важном турнире. Мне кажется, это очень круто, - передаёт слова игрока «Матч ТВ».

Отметим, что ЧМ-2026 примут сразу три страны – турнир пройдёт в США, Мексике и Канаде. Россия на данный момент не принимает участия в турнирах.

В этом сезоне Вахания сыграл в трёх матчах, но не отметился результативными действиями.