Нгамалё – о продлении контракта с «Динамо»: «Хочу выиграть здесь трофей»

Муми Нгамалё дал свой комментарий после подписания нового трудового договора с «Динамо».

Напомним, в пятницу столичный клуб официально сообщил о подписании нового контракта с камерунским нападающим, соглашение будет действовать до 2026 года.

- Я очень комфортно чувствую себя в клубе и хочу выиграть трофей с «Динамо», поэтому подписал новое соглашение. Очень хочу помочь клубу взобраться как можно выше, - передаёт слова игрока пресс-служба московского клуба.

Нгамалё в минувшем сезоне РПЛ в 26 матчах выходил на поле в составе «бело-голубых» и записал в свой актив шесть голов и пять ассистов на одноклубников.