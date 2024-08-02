Защитником «Оренбурга» Матиасом Пересом интересуются в России. Об этом сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал его агент Питер Халифе.

«Да, многие команды интересуются моим клиентом. Есть ли среди них клубы из России? Да», - говорит нашему корреспонденту Халифе.

Напомним, что Пересу 25 лет, центральный защитник из Аргентины оценивается авторитетным порталом Transfermarkt в 3 млн евро. В «Оренбурге» футболист уже на протяжении полутора лет – с января 2023 года. За два матча нового сезона в рамках РПЛ Перес уже смог забить один гол. Его клуб идёт в первой половине турнирной таблицы после победы над «Спартаком» (2:0) и ничьей с «Ахматом» (0:0).