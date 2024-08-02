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Борис Игнатьев: «Чалов — это большая потеря для ЦСКА»

02 Августа 2024 • 21:33 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Оренбург
1 1.57 X 4.20 2 5.60
04.08 15:30

Известный тренер Борис Игнатьев высказался об уходе форварда Фёдора Чалова из ЦСКА.

«ЦСКА нужен игрок атаки после ухода Чалова. Думаю, они занимаются этим вопросом. Сейчас команда осталась без серьезной линии атаки, Чалов — это большая потеря», — приводит слова Игнатьева Legalbet.

По мнению эксперта, в настоящий момент в России невозможно найти замену Чалову, поэтому новичка придется играть за рубежом.

Напомним, ранее 26-летний Чалов покинул ЦСКА и стал игроком греческого ПАОКА. Футболист подписал трудовой договор с новым клубом на три сезона.

4 августа ЦСКА примет на своем поле «Оренбург» в рамках третьего тура РПЛ, начало — в 15:30 по мск.

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