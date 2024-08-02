Питерский «Зенит» ведёт переговоры по одному из игроков «Марселя».

Как сообщает «Чемпионат», чемпиону России интересен Амин Арит.

«Клуб активно интересуется полузащитником и ведёт переговоры по его трансферу», - поясняет источник.

Ариту 27 лет, марокканский футболист связан с «Марселем» контрактом до лета 2027 года. В провансальском клубе он на постоянном контракте с лета прошлого года. Ранее в карьере выступал за родной «Нант», а также «Шальке».

Основное амплуа игрока атаки – центральный атакующий полузащитник, также он может сыграть на левом и правом флангах атаки. Transfermarkt оценивает футболиста в 15 млн евро.