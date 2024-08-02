Агкацев заявил, что остаётся на связи с Сафоновым

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев заявил, что продолжает общаться с покинувшим «быков» летом голкипером Матвеем Сафоновым. Он этим летом перешёл в «ПСЖ» из своего родного клуба.

«Периодически общаемся, у него всё хорошо, готовится. Советов по прошлой игре он мне не давал, мы просто периодически созваниваемся, переписываемся и обсуждаем разные моменты», - говорит Агкацев для «РБ Спорт».

Напомним, что после ухода Сафонова Агкацев стал основным вратарём «Краснодара». Его конкурентом за место в основе является более опытный российский вратарь Юрий Дюпин.