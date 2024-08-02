Тарханов: Меня не удивил бы уход Соболева в ЦСКА

Экс-тренер «Спартака» и ЦСКА Александр Тарханов высказался о возможном переходе форварда «красно-белых» Александра Соболева в стан «армейцев».

Специалист признался, что трансфер Соболева в ЦСКА для него не стал бы неожиданным, ведь у «красно-синих» есть проблемы после ухода Чалова.

«По игре Соболеву ЦСКА больше подходит. Думаю, он там будет играть, конкуренции там меньше», — заявил Тарханов Legalbet.

Напомним, после матча первого тура Российской премьер-лиги с «Оренбургом» (0:2) Соболев был отстранен от тренировок с основой.

Действующий трудовой договор Соболева со «Спартаком» рассчитан до середины 2026 года.