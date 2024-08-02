В агентстве Pure Sportsmanagement специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировали слухи, связывающие защитника «Ференцвароша» Минти Абены и столичный «Спартак».

Ранее слухи сообщали о том, что «Спартак» планирует подписать центрального защитника, которого хорошо знает Деян Станкович.

«Интерес из России к Минти? Мы ничего не знаем об этом», - рассказали нашему корреспонденту в агентстве.

Защитнику 29 лет, выступает за «Ференцварош» он более года, с зимы 2023 года. «Ференцварош» - бывшее место работы ныне главного тренера «красно-белых» Деяна Станковича.