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«Динамо» объявило о продлении контракта с Нгамалё официально

02 Августа 2024 • 21:05 Комментировать
Акрон
...
Динамо Москва
Через 16 ч. 48 мин.

Московское «Динамо» продлило трудовой договор с камерунским вингером Муми Нгамалё. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «бело-голубых».

Новый контракт Нгамалё с клубом рассчитан до лета 2026 года. Отмечается, что в договоре предусмотрена опция продления еще на один сезон.

«В прошлом футбольном году Муми занял второе место в команде по системе «гол+пас», а в этом сезоне забил уже два мяча», — написала пресс-служба столичной команды.

Нгамалё выступает за «Динамо» с сентября 2022 года. За это время футболист появился на поле в 61 матче во всех турнирах, забил 11 голов и стал автором девяти ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
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