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Булатов назвал слабое место сегодняшнего «Спартака»

02 Августа 2024 • 21:02 Комментировать

Бывший игрок московского «Спартака» Виктор Булатов высказался о сегодняшних слабостях «красно-белых» и назвал ту позицию, которую столичному клубу необходимо усилить.

«Думаю, борьбу «Зениту» «Спартак» навязать не сможет. «Спартаку» не достаёт опорника а-ля Фернандо или условного Барриоса, того, кто цементирует центр поля. Барко – это хорошо, но только его недостаточно», - говорит Булатов для портала Metaratings.

Напомним, что «Спартак» победил в двух последних матчах. Сначала «Химки» в РПЛ (3:1), а после – московское «Динамо» в Кубке России (3:0). В обоих матчах забивал Манфред Угальде, молодой дорогостоящий костариканский форвард «Спартака».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Виктор Булатов
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