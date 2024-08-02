Булатов назвал слабое место сегодняшнего «Спартака»

Бывший игрок московского «Спартака» Виктор Булатов высказался о сегодняшних слабостях «красно-белых» и назвал ту позицию, которую столичному клубу необходимо усилить.

«Думаю, борьбу «Зениту» «Спартак» навязать не сможет. «Спартаку» не достаёт опорника а-ля Фернандо или условного Барриоса, того, кто цементирует центр поля. Барко – это хорошо, но только его недостаточно», - говорит Булатов для портала Metaratings.

Напомним, что «Спартак» победил в двух последних матчах. Сначала «Химки» в РПЛ (3:1), а после – московское «Динамо» в Кубке России (3:0). В обоих матчах забивал Манфред Угальде, молодой дорогостоящий костариканский форвард «Спартака».