Булатов: «Оптимизма по поводу Угальде уже больше»

Бывший игрок московского «Спартака» Виктор Булатов высказался о Манфреде Угальде. Этот нападающий «красно-белых» забивает за свой клуб уже в двух официальных матчах подряд.

«Сейчас оптимизма насчёт него больше. Ему требовалась адаптация. А с приходом в «Спартак» Барко, который может найти нападающего точным пасом, Угальде должен выглядеть сильнее», - предполагает Булатов для Metaratings.

Напомним, в прошлое воскресенье Угальде забил «Химкам» в матче второго тура РПЛ (3:1). А на неделе «красно-белые» в первом туре группового этапа Кубка России разгромили дома «Динамо» (3:0).