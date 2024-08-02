Игрок «Спартака» Маслов: «Мы должны побеждать «Крылья Советов»

Павел Маслов, защищающий цвета «Спартака», дал свой комментарий перед встречей 3-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

Матч пройдёт 5 августа на стадионе «Спартака», стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по столичному времени.

- Еще не разбирали соперника. Тренерский штаб подготовит нас, мы разберем их и будем понимать, чего ждать. Мы должно подходиь к игре с позиции силы? Думаю, да. Будем играть дома при своих болельщиках. Конечно, мы должны побеждать, - передаёт слова Маслова «Матч ТВ».

«Спартак» в стартовом туре чемпионата в гостях уступил «Оренбургу» (0:2), а во втором туре взял верх над «Химками» (3:1).