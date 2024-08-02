Вратарь «Динамо» получил травму

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук пропустит предстоящий матч Российской премьер-лиги.

Как сообщает издание «Спорт-Экспресс», 28-летний футболист получил небольшое повреждение мышц бедра в минувшем матче Кубка России со «Спартаком» (0:3). По данным источника, Лещук не полетел вместе с «Динамо» на выездной поединок РПЛ против «Акрона». Отмечается, что на восстановление Лещуку потребуется одна неделя.

Встреча третьего тура чемпионата России между «Акроном» и «Динамо» пройдет завтра, 3 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 по столичному времени. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры.