Александр Мостовой считает, что Карпину нечего противопоставлять «Зениту», так как играют футболисты

Александр Мостовой, в прошлом игрок «Спартака» и национальной сборной России, высказался перед матчем «Зенит» - «Ростов».

Встреча третьего тура пройдёт 3 августа, старт игры запланирован на 17:30 по московскому времени.

- Игра с «Зенитом», который уже сейчас один из фаворитов и, скорее всего, станет чемпионом, будет сложной. «Зенит» выглядит в качестве фаворита в предстоящем матче. Что Карпину противопоставлять «Зениту»? Он же не играет. Он называет состав, а играют футболисты, - передаёт слова Мостового «Чемпионат».

В двух первых турах чемпионата коллектив Сергея Семака одержал две победы со счётом 4:0, «Ростов» же набрал четыре балла.