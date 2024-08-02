Защитник столичного «Локомотива» Жерзино Ньямси заявил об успехах в изучении русского языка. Напомним, легионер из Франции пополнил «Локо» минувшей зимой. В клубе и в Москве он уже полгода.

«Мне в Москве с каждым днём всё более комфортно. Начинаю понимать город, узнаю много нового, лучше понимаю одноклубников. Учу русский язык, что непросто. Но я думаю, что скоро смогу говорить по-русски уже гораздо лучше», - говорит Ньямси для телеканала «Матч ТВ».

«Локомотив» в грядущем, третьем туре Российской премьер-лиги будет играть в гостях против грозненского «Ахмата». Игра намечена на 4 августа.