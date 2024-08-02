Бушманов: «Для «Спартака» матч с «Крыльями Советов» лёгким не будет»

Евгений Бушманов, в прошлом игрок «красно-белых», поделился ожиданиями от предстоящего матча московской команды с «Крыльями Советов».

Встреча 3-го тура РПЛ пройдёт в понедельник, 5 августа, старт игры запланирован на 20:00 по столичному времени.

- Для «Спартака» матч лёгким не будет. Вообще в РПЛ нет ни для кого лёгких игр. «Спартак» сейчас прибавляет и набирает обороты, но «Крылья Советов» не очень удачно начали, им кровь из носа нужно набирать очки, - передаёт слова Бушманова «Чемпионат».

Напомним, коллектив Деяна Станковича в двух турах РПЛ набрал три балла, команда Игоря Осинькина потерпела два поражения.