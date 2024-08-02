В «Зените» высказались о возможном продлении контракта с Бакаевым

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос, будет ли продлён контракт с полузащитником Зелимханом Бакаевым.

Напомним, текущим летом Бакаев перебрался в аренду в подмосковные «Химки».

«Контракт Бакаева с «Зенитом» оканчивается одновременно с завершением аренды в «Химках». Позже посмотрим, будем ли продлевать с ним соглашение», — приводит слова Медведева портал «РБ Спорт».

Действующий трудовой договор 28-летнего Бакаева с «Зенитом» рассчитан до лета 2025 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в два миллиона евро.