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Промес ограничил доступ к своему многотысячному аккаунту в соцсети

02 Августа 2024 • 19:52 Комментировать

Бывший нападающий московского «Спартака» Квинси Промес ограничил доступ к своему аккаунту в известной социальной сети. Теперь смотреть его авторский контент могут исключительно одобренные пользователи или те, кто успел подписаться раньше. Подписчиков у аккаунта бывшего спартаковца почти 750 тыс.

Напомним, что с зимних сборов Промес всё ещё находится в ОАЭ, где успел отсидеть в тюрьме. Квинси переживает затяжное судебное разбирательство, на родине в Нидерландах ему грозят семь лет тюрьмы. 1 июля «Спартак» официально объявил о расставании с Промесом по факту окончания контракта.

Семь скандалов, с которыми ассоциируется «Спартак»

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Квинси Промес
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