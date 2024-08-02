Промес ограничил доступ к своему многотысячному аккаунту в соцсети

Бывший нападающий московского «Спартака» Квинси Промес ограничил доступ к своему аккаунту в известной социальной сети. Теперь смотреть его авторский контент могут исключительно одобренные пользователи или те, кто успел подписаться раньше. Подписчиков у аккаунта бывшего спартаковца почти 750 тыс.

Напомним, что с зимних сборов Промес всё ещё находится в ОАЭ, где успел отсидеть в тюрьме. Квинси переживает затяжное судебное разбирательство, на родине в Нидерландах ему грозят семь лет тюрьмы. 1 июля «Спартак» официально объявил о расставании с Промесом по факту окончания контракта.

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