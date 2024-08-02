Глушенков ответил, есть ли у него ориентиры среди футбольных звёзд

Максим Глушенков, этим летом подписавший контракт с клубом с берегов Невы, рассказал, есть ли у него ориентиры среди футбольных звёзд.

- Ориентир один - ​Месси. Это мой любимый игрок с детства. Пытался ли ему подражать? Нет, просто нравилась его игра. Он также левша, - передаёт слова Глушенкова клубная пресс-служба.

Напомним, легенда «Барселоны» и мирового футбола является игроком «Интер Майами». На его счету 29 матчей, в которых он 25 раз поразил ворота соперников и сделал 16 ассистов на одноклубников.

Глушенков перебрался в «Зенит» в летнее межсезонье, до этого он выступал за столичный «Локомотив».