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Роналду тайно женился, «Реал» взял кредит из-за Мбаппе, а Семак хочет пойти против Медведева – в главных слухах недели рубрика

02 Августа 2024 • 19:48 Комментировать

В главных слухах недели вы узнаете, как Криштиану Роналду тайно женился, почему «Реалу» пришлось брать кредит из-за Килиана Мбаппе, и какие мнения есть в «Зените» относительно возможного трансфера из «Спартака» Александра Соболева. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Роналду тайно женился

Звёздный Криштиану Роналду давно состоит в отношениях с Джорджиной Родригес. При этом непонятно, оформили ли они свой брак официально – футболист тщательно скрывает некоторые подробности своей личной жизни. Несколько дней назад Роналду на одном из видео назвал Джорджину своей женой, и это сразу привлекло внимание общественности. Слухи говорят о том, что Криштиану и Джорджина всё-таки расписались некоторое время назад тайно. Почему счастливая парочка предпочитает об этом не распространяться, сказать сложно.  

«Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле

Действующий контракт Хосепа Гвардиолы с «Манчестер Сити» рассчитан ещё на один сезон. За последнее время испанский тренер несколько раз отвечал на вопросы о своём будущем, но ответы его были расплывчатыми. Поговаривают, что Гвардиола может уйти из «Манчестер Сити» следующим летом, и в клубе даже прорабатывают такой сценарий. Есть информация о желании «горожан» при расставании с Гвардиолой попробовать пригласить Микеля Артету. Молодой специалист доволен положением в «Арсенале», но «Манчестер Сити» может попробовать его переманить. Кстати, действующий контракт Артеты тоже рассчитан до конца июня 2025 года. Микель, как известно, ранее трудился в штабе Гвардиолы.

«Реал» взял кредит из-за Мбаппе

Этим летом «Реал» подписал контракт со звёздным Килианом Мбаппе. Француз приехал в Мадрид свободным агентом, но при этом сделка получилась для «сливочных» дорогой, учитывая высокий подписной бонус и зарплату. Финансовое положение «Реала» в порядке, но свободных денег не хватало, чтобы заплатить Мбаппе. Если верить слухам, мадридцы взяли в кредит 130 миллионов евро для расчёта с форвардом.

«Зенит» повесил космический ценник на Вендела

«Зенит» очень не хочет терять Вендела, которого многие считают сильнейшим игроком Российской премьер-лиги на сегодняшний день. Интерес к бразильцу проявляет «Галатасарай», который в переговорах имеет козырь в виде возможности играть в Лиге чемпионов. Но «Зенит» повесил просто космический ценник на Вендела. Чемпионы России готовы отпустить полузащитника только при поступлении предложения, которое сопоставимо с предложением по Малкому. Год назад «Зенит» продал Малкома за 60 миллионов евро. Судя по всему, так много денег «Галатасарай» заплатить не готов.

Семак хочет пойти против Медведева

Ситуация с Александром Соболевым никак не разрешится. Недавно «Спартак» отстранил форварда от работы с первой командой на фоне информации о желании перейти в «Зенит». По слухам, в самом «Зените» есть разные мнения по поводу Соболева. Александр Медведев, который возглавляет правление питерского клуба, не хочет видеть в команде этого футболиста. А вот Сергей Семак, главный тренер команды, поддерживает переход Соболева. Семаку нужен нападающий такого плана, и он хочет пойти против руководителя клуба.

Слухи собирал Александр Тихий.

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