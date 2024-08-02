Шикунов: В матче с «Крыльями Советов» увидим настоящий «Спартак»

Футбольный функционер Александр Шикунов высказался о предстоящем матче между «Спартаком» и «Крыльями Советов».

Специалист заявил, что в данном поединке мы увидим настоящий «Спартак», ведь в соперниках уже не будет второго состава «Динамо».

«Я считаю, что для «Спартака» предстоящая игра не будет легкой, потому что «Крылья Советов» уже проиграли два матча в РПЛ и являются раненым зверем», — цитирует Шикунова «Чемпионат».

Встреча третьего тура Российской премьер-лиги «Спартак» - «Крылья Советов» пройдет в понедельник, 5 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московском времени.