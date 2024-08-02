Логашов: «Ростов» проиграет «Зениту», ничего нового мы не увидим»

Бывший защитник «Ростова» Арсений Логашов порассуждал о грядущем матче дончан в чемпионате России. В третьем туре нового сезона «Ростов» отправится в Питер, где сыграет в гостях против «Зенита».

«Не помню, когда «Ростов» в последний раз с «Зенитом» играл вничью в гостях. Ничего нового не увидим, «Зенит» в очень хорошей форме. «Ростов» уступит, как бы ни было печально», - говорит Логашов для Metaratings.

Как добавил бывший защитник, вряд ли счёт будет в пользу питерцев разгромным, и «Зенит» выиграет с разницей в два гола максимум. Состоится игра, напомним, 3 августа, это грядущая суббота.