Корнеев: «Сейчас чемпионат Греции стал интереснее»

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев объяснил, почему считает сегодняшний чемпионат Греции более интересным, чем тот был ранее.

«Сейчас чемпионат Греции более интересный, чем был раньше. Раньше там за золото боролись лишь «Панатинаикос» и «Олимпиакос». Не сказал бы, что Чалов ушёл в слабый чемпионат, чемпионат Греции стал очень плотным», - говорит Корнеев для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что чемпионом по итогу прошлого сезона в Греции стал ПАОК из Салоников. В минувший четверг клуб официально пополнил российский нападающий Фёдор Чалов. Дебютировать за новый клуб Фёдор может на следующей неделе в квалификации ЛЧ.