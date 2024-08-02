Зиньковский: «Буду выгрызать себе место в стартовом составе «Спартака»

Вингер московского «Спартака» Антон Зиньковский высказался о своём игровом времени.

Напомним, в стартовых матчах Российской премьер-лиги Зиньковский не попадал в основной состав «красно-белых», однако вышел с первых минут в Кубке России.

Зиньковский заявил, что играть хочется всегда, но нужно подстроиться под требования нового тренера.

«Постепенно, шаг за шагом, буду стараться выгрызать себе место в стартовом составе», — приводит слова 28-летнего футболиста портал «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Зиньковский принял участие в трех матчах во всех турнирах и записал на свой счет один ассист.