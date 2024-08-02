Шикунов допускает, что «Зенит» разгромит «Ростов» в третьем туре

Бывший спортивный директор столичного «Спартака» Александр Шикунов высказался перед матчем «Зенита» и «Ростова» в рамках 3-го тура чемпионата.

Встреча между командами пройдёт 3 августа в Санкт-Петербурге, стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 по мск.

- «Ростов» может испортить настроение любой команде и предстоящий матч получится очень интересным. Но с таким Глушенковым всё может быть и опять четыре забитых мяча со стороны «Зенита», - передаёт слова Шикунова «Чемпионат».

«Ростов» в двух первых турах набрал четыре балла, а команда Сергея Семака – шесть очков.

Напомним, «Зенит» и «Ростов» встречались в заключительном туре прошлого сезона, клуб с берегов Невы одержал победу 2:1 и стал чемпионом РПЛ.