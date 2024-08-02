Агент объяснил, почему Лесовой выбрал Кипр для продолжения карьеры

Даниил Лесовой из московского «Динамо» на днях официально ушёл в аренду в не самый сильный кипрский клуб – АЕЛ, базирующийся в городе Лимассол. Его агент Шахар Гринберг высказался о том, почему Лесовой выбрал для продолжения карьеры Кипр.

«Ждем, когда Лесовой пройдет медосмотр. Контракт еще не подписан. Почему он едет на Кипр? Он отправляется туда, чтобы быть рядом с семьей и играть в каждом матче», - приводит слова Гринберга Sport24.

Напомним, что во второй половине прошлого сезона Даниил выступал в Израиле за «Маккаби» из Хайфы. Летом футболист вернулся в «Динамо».