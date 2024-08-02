Корнеев заявил, что Чалов не стал легендой ЦСКА

Игорь Корнеев, в прошлом выступавший за «Барселону», высказался о трансфере Фёдора Чалова из ЦСКА в ПАОК.

Напомним, воспитанник «армейского» клуба стал игроком греческой команды на этой неделе, сумма трансфера составила три миллиона евро.

- Чалов не стал легендой клуба, но он внёс большой вклад. Думаю, уйдет или в лигу из топ‑5 сильнейших, или может вернуться в Россию. Но три года вряд ли в Греции отыграет, - передаёт слова Корнеева «Матч ТВ».

Чалов в общей сложности провёл за свой родной клуб 263 матча, 89 раз поразил ворота соперников и 46 раз помог забить своим партнёрам. С ЦСКА Чалов выигрывал Кубок России и Суперкубок страны.