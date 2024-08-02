Зиньковский высказался о возможном уходе из «Спартака»

Вингер столичного «Спартака» Антон Зиньковский отреагировал на информацию о возможном уходе из клуба.

Ранее сообщалось, что 28-летнему футболисту сказали искать новую команду, однако позже данная информация была опровергнута.

«Мое дело — не обсуждать слухи, а играть в футбол. Я, конечно, прочитал новость, удивился. Спросил у своих знакомых ребят, что за фразы вкидываются в СМИ непонятные», — приводит слова Зиньковского портал «РБ Спорт».

Зиньковский выступает за «Спартак» с 2022 года. В текущем сезоне он появился на поле в трех матчах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.