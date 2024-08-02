Зиньковский: Соболев? Это его жизнь, его выбор

Вингер «Спартака» Антон Зиньковский высказался о ситуации с форвардом команды Александром Соболевым.

Напомним, 27-летний нападающий отстранен от тренировок с основной командой из-за возможного перехода в «Зенит».

«Конечно, общаемся — как общался, так и общаюсь. Как реагирую? Это его жизнь, его выбор — я не буду ничего комментировать», — приводит слова Зиньковского «РБ Спорт».

В текущем сезоне Соболев принял участие только в одном матче чемпионата России, после чего перестал попадать в заявку «Спартака».

Контракт Соболева с «красно-белыми» рассчитан до лета 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в семь с половиной миллионов евро.