Каряка: «Динамо» с «Акроном» просто не будет»

Бывший игрок сборной России Андрей Каряка высказался о грядущем матче московского «Динамо». В эти выходные «бело-голубым» предстоит сыграть с «Акроном» на выезде в рамках третьего тура Российской премьер-лиги.

«Динамо» - безусловный фаворит, но я не думаю, что динамовцам будет легко. Сейчас вообще не бывает простых матчей. А «Акрон» в смог в первом туре дать бой «Локомотиву», а после во втором туре и победить», - говорит Каряка для Metaratings.

Напомним, что по итогу первых двух туров нового сезона РПЛ «Динамо» делит первое место турнирной таблицы с «Зенитом», у клубов по шесть очков.