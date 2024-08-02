Инвестор «Химок»: «Трансферное окно ещё не закончено»

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов заявил, что аренда Зелимхана Бакаева у «Зенита» - не последний трансфер подмосковного клуба этим летом.

«Трансферное окно еще не закончено, а планы по усилению есть. Минимум два-три новичка этим летом должны команду пополнить, в усилении нуждаются пара позиций», - говорит Садыгов для «Спорт-Экспресса».

«Химки» перед началом сезона возглавил испанский тренер Франк Артига. У клуба в активе 13-е место и один балл в РПЛ. В первом туре группового этапа Кубка России «Химки» обыграли дома «Оренбург». Аренда Бакаева у питерского «Зенита» рассчитана до конца стартовавшего сезона.