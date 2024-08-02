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Зиньковский рассказал одно из новшеств при Станковиче в «Спартаке»

02 Августа 2024 • 18:36 Комментировать
Спартак Москва
...
Крылья Советов
05.08 20:00

Атакующий полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался о том, в чём заключаются требования нового главного тренера команды Деяна Станковича.

«По-другому, например, строится прессинг. Сейчас я доигрываю со своим игроком, фланговым защитником, постоянно. Если раньше мы могли меняться футболистами со своим крайним защитником, если они делают забегание, то сейчас мы доигрываем со своим до конца», - цитирует Зиньковского «РБ Спорт».

Зиньковский отметил, что каждый тренер предъявляет к футболистам свои требования, и это нормально.

Под руководством Деяна Станковича в двух прошедших турах Премьер-лиги «Спартак» набрал три очка. Команда сначала проиграла «Оренбургу» (0:2), а затем обыграла «Химки» (3:1). Сейчас «красно-белые» готовятся к домашней игре против «Крыльев Советов», которая пройдёт в понедельник.

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Евро-Футбол.Ру,
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