Зиньковский рассказал одно из новшеств при Станковиче в «Спартаке»

Атакующий полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался о том, в чём заключаются требования нового главного тренера команды Деяна Станковича.

«По-другому, например, строится прессинг. Сейчас я доигрываю со своим игроком, фланговым защитником, постоянно. Если раньше мы могли меняться футболистами со своим крайним защитником, если они делают забегание, то сейчас мы доигрываем со своим до конца», - цитирует Зиньковского «РБ Спорт».

Зиньковский отметил, что каждый тренер предъявляет к футболистам свои требования, и это нормально.

Под руководством Деяна Станковича в двух прошедших турах Премьер-лиги «Спартак» набрал три очка. Команда сначала проиграла «Оренбургу» (0:2), а затем обыграла «Химки» (3:1). Сейчас «красно-белые» готовятся к домашней игре против «Крыльев Советов», которая пройдёт в понедельник.