Агент допустил возвращение Кофрие в Россию – он играл за «Спартак»

Агент Давид Ласарацина допускает, что защитник Максимилиано Кофрие снова поиграет в чемпионате России. Впрочем, у 27-летнего бельгийца на сегодняшний день предложений от российских клубов нет.

«Я бы не сказал, что возвращение Макса в Россию невозможно, всё зависит от рынка. Но в данный момент предложений и интереса из России нет», - цитирует агента «РБ Спорт».

В конце августа 2021 года Максимилиано Кофрие переходил в «Спартак». Впрочем, уже через год футболист отправился в «Клермон» - сначала в аренду, а затем и на полноценной основе. За «Спартак» Кофрие провёл 26 матчей, в которых отдал один голевой пас на партнёра.