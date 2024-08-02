Угаров: «Бакаев очень сильно переоценён»

Бывший игрок питерского «Зенита» Денис Угаров высказался об аренде Зелимхана Бакаева в «Химки» и порассуждал о том, почему у футболиста не получилось себя проявить в составе чемпиона России последних лет.

«Полагаю, он просто очень сильно переоценён и не выдержал в клубе конкуренцию. Повторюсь, в «Зенит» ему не стоило переходить в «Зенит», играл бы себе спокойно в «Спартаке» и играл», - рассуждает Угаров для Legalbet.

Напомним, что аренда Бакаева в «Химках» рассчитана на ближайший сезон. В сезоне прошлом Зелимхан выступал в чемпионате ОАЭ также в рамках аренды. Летом футболист вернулся в «Зенит».