Корнеев – об Иличе: «Выглядит совершенно беспомощным человеком»

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев высказался о Саше Иличе. При нём нижегородский «Пари НН» едва спасся в прошлом сезоне от вылета из РПЛ, а в сезоне новом проиграл все три официальных матча – два в Премьер-лиге и один в Кубке России.

«Он выходит давать интервью, и ты видишь совершенно беспомощного человека, не понимающего, что происходит. Бесит это. Я не скажу, что он слабый тренер, но если будь я руководителем, вышвырнул бы его ещё вчера», - говорит Корнеев для телеканала «Матч ТВ».

Илич возглавил «Пари НН» в минувшем апреле. Он сменил на посту Сергея Юрана. Нижегородцы заняли в прошлом сезоне 13-е место таблицы.