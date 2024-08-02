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Корнеев – об Иличе: «Выглядит совершенно беспомощным человеком»

02 Августа 2024 • 18:19 Комментировать

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев высказался о Саше Иличе. При нём нижегородский «Пари НН» едва спасся в прошлом сезоне от вылета из РПЛ, а в сезоне новом проиграл все три официальных матча – два в Премьер-лиге и один в Кубке России.

«Он выходит давать интервью, и ты видишь совершенно беспомощного человека, не понимающего, что происходит. Бесит это. Я не скажу, что он слабый тренер, но если будь я руководителем, вышвырнул бы его ещё вчера», - говорит Корнеев для телеканала «Матч ТВ».

Илич возглавил «Пари НН» в минувшем апреле. Он сменил на посту Сергея Юрана. Нижегородцы заняли в прошлом сезоне 13-е место таблицы.

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Корнеев Пари НН Саша Илич ещё теги
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