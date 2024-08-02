Шишкин: «Мне очень жалко Осинькина»

Известный в прошлом футболист Роман Шишкин высказался о «Крыльях Советов». Самарская команда плохо стартовала в сезоне 2024/2025, проиграв все три матча в чемпионате и Кубке России. По словам Шишкина, ему жаль тренера «крылышек» Игоря Осинькина из-за потери игроков из года в год.

«У «Крыльев Советов» постоянно, из сезона в сезон, уходят футболисты, лидеры, и Осинькина мне очень жалко. Он качественный, хороший тренер, но ему всегда приходится работать с новыми игроками, фактически создавать новую команду. И в принципе он с этим справляется», - цитирует Шишкина «РБ Спорт».

Ближайший матч Российской премьер-лиги «Крылья Советов» проведут в понедельник, 5 августа. Команда Игоря Осинькина будет играть против «Спартака» на поле соперника. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.