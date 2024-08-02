Владелец «Акрона»: «Мы хотим играть в родном городе»

Владелец «Акрона» Павел Морозов рассказал о двух путях, которые есть у тольяттинского клуба в плане обретения собственного стадиона. Напомним, что в РПЛ «Акрон» будет играть домашние матчи в Самаре на домашнем стадионе «Крыльев Советов».

«К сожалению, матчи в Тольятти мы ещё не принимали. Хотим играть в родном городе. Есть проект: забрать местный стадион «Торпедо» или построить свой. У нас уже выкуплен земельный участок», - говорит Морозов для Sport24.

Как добавил функционер, стадион «Торпедо» сейчас аварийный.

«С городом сложно договариваться. Не получится стадионом «Торпедо» - построим свой на 10-12 тысяч, пойдём по пути «Факела», - заключил Морозов.

«Акрон» вышел в РПЛ по итогу прошлого сезона, сейчас проходит первый в истории клуба сезон в элитном дивизионе чемпионата России.