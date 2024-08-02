Хомуха — о Бакаеве: «Решение «Зенита» абсолютно закономерно»

Российский тренер Дмитрий Хомуха высказался об уходе в аренду вингера «Зенита» Зелимхана Бакаева в «Химки».

«Решение «Зенита» абсолютно закономерно. Питерцы год назад отказались от услуг Бакаева и отдали его в аренду в ОАЭ и сейчас посчитали, что он им не нужен», — приводит слова Хомухи Vprognoze.

Специалист считает, что для самого Бакаева лучше иметь больше времени на поле в «Химках», чем сидеть в «Зените».

Напомним, Бакаев перебрался в «Зенит» из «Спартака» летом 2022 года. За это время он провел 34 матча во всех турнирах, забил три мяча и записал в свой актив три результативные передачи.