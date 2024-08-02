Бериша: «Надеюсь, что скоро подпишу новый контракт с «Ахматом»

Полузащитник и лидер грозненского «Ахмата» Бернард Бериша высказался о будущем и выразил надежду на скорый новый контракт со своим клубом.

«Были определенные разговоры с президентом клуба о контракте, пусть это останется между нами. Посмотрим. Очень надеюсь, что в скором времени я подпишу новый контракт», - говорит Бериша для телеканала «Матч ТВ».

Бериша в «Ахмате», напомним, в «Ахмате» в 2017 года. В конце прошлого сезона 32-летний косовар заявил, что готов завершить карьеру в Грозном. Текущий контракт ветерана клуба действует до лета 2025 года.

Главным тренером «Ахмата» с концовки прошлого сезона является Магомед Адиев.