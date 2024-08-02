Тарханов назвал лучшие команды РПЛ на старте сезона

Экс-тренер «Спартака» Александр Тарханов рассказал, какие команды ему понравились в стартовых матчах чемпионата России.

«На старте нынешнего сезона наиболее мощно выглядит «Зенит». И в меньшей степени московское «Динамо», — приводит слова Тарханова Vprognoze.

По итогам двух сыгранных туров на вершине турнирной таблицы Российской премьер-лиги находится «Зенит», в копилке которого шесть очков. Такое же количество баллов на счету столичного «Динамо».

В ближайшем туре чемпионата России подопечные Сергея Семака примут «Ростов», а «бело-голубые» встретятся в гостях с «Акроном».