Агент из США рассказал, как Миранчук попал в поле зрения клуба МЛС

Алексей Миранчук на неделе официально стал игроком клуба МЛС «Атланта Юнайтед». Менеджер и агент из США Андриан Гавришов рассказал, как взор американского клуба пал на Алексея.

«Атланта» с самого момента основания клуба ориентировалась на рынок Южной Америки, клуб интересовали аргентинцы, парагвайцы, уругвайцы. «Атланта» покупала их, а после осуществляла перепродажу в европейские команды. Однако в последний год это не получается, клуб теперь смотрит на европейских игроков. Так Миранчук и попал в команду», - говорит Гавришов с Legalbet.

Напомним, что четыре года до перехода в «Атланта Юнайтед» Алексей выступал в Италии за «Аталанту» и один сезон в рамках аренды за «Торино».