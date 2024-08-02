В «Акроне» высказались о бюджете клуба

Алексей Власов, который в «Акроне» работает на должности генерального директора, высказался о бюджете клуба. По словам функционера, по бюджету «Акрон» входит в топ-3 Премьер-лиги, если смотреть с конца списка.

«Уверенно можно заявить, что наш бюджет входит в топ-3 РПЛ с конца. Он больше 1 миллиарда рублей. Для нас, как частного клуба, важно привлекать внешние финансы, не государственные», - цитирует Власова «Спорт-Экспресс».

После двух сыгранных туров Российской премьер-лиги «Акрон» имеет три очка в своём кармане. Команда сначала проиграла «Локомотиву» (2:3), а затем обыграла «Факел» (2:0). В субботу, 3 августа, «Акрон» будет играть против «Динамо» в Самаре.