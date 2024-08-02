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В «Акроне» рассказали, могут ли Дзюба и Джикия пополнить клуб

02 Августа 2024 • 17:47 Комментировать
Акрон
...
Динамо Москва
Через 20 ч. 7 мин.

Генеральный директор тольяттинского «Акрона» Алексей Власов высказался о возможном приглашении Артёма Дзюбы и Георгия Джикии.

Напомним, оба футболиста являются свободными агентами. Текущим летом Дзюба покинул «Локомотив», а Джикия ушел из «Спартака».

«Дзюбы и Джикии нет в шорт-листах «Акрона», — заявил Власов журналистам.

После двух туров «Акрон» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав три очка.

Завтра, 3 августа, «Акрон» примет на своем поле московское «Динамо» в рамках третьего тура РПЛ. Начало поединка запланировано на 15:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Георгий Джикия Акрон Алексей Власов трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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