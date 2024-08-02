Давыдов: «Не верю в Карпина»

Воспитанник «Спартака» Денис Давыдов высказался о предстоящем матче чемпионата России между «Зенитом» и «Ростовом».

«В Петербурге у «Ростова» нет шансов, разница голов будет три-четыре мяча. Не верю ни в Карпина, ни в его команду в этом матче», — приводит слова Давыдова портал «РБ Спорт».

Игра третьего тура Российской премьер-лиги «Зенит» - «Ростов» пройдет завтра, 3 августа. Начало поединка запланировано на 17:30 по столичному времени.

За всеми событиями встречи можно будет следить в подробной текстовой трансляции на спортивном портале LiveResult.

Последний очный матч между командами завершился победой «Зенита» со счетом 2:1.