Алекс Фергюсон сказал: «Рассказывай про Мамаева»: Тошич вспомнил о беседе с легендой «Манчестер Юнайтед»

Бывший игрок ЦСКА Зоран Тошич рассказад о том, как в своё время он разговаривал с Алексом Фергюсоном по поводу Павла Мамаева.

«Помню, 8 утра было. Вижу звонок: главный скаут «Манчестер Юнайтед». Говорит: «Иди умывайся, через полчаса Фергюсон тебя наберёт». Я только проснулся, в шоке. Он говорил: «Возьми ручку, бумагу и записывай всё, чтобы ничего не перепутать». Особенно про Мамаева что надо было рассказать – качества важные.

Фергюсон спросил: «Как дела? Мы следим за вами, знаю, у вас там тоже хороший нападающий Думбия». Я ответил: «Да-да-да, у нас хорошая команда». Потом он: «Рассказывай про Мамаева». Я сразу взял бумагу и сразу всё прочитал.

Жалко, что не перешёл. «Манчестер Юнайтед» его хотел, они как раз искали игрока такого плана. Мамаеву было 22-23 года, молодой игрок, который не стоил 15-20 миллионов. Не много денег», - сказал Тошич в программе «Коммент.Шоу».