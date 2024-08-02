Центральный защитник «Ференцвароша» Минти Абена может продолжить карьеру в «Спартаке».

По информации Metaratings, на покупке 29-летнего футболиста настаивает лично главный тренер «Спартака» Деян Станкович, который работал ранее в венгерском клубе. Сообщается, что руководство «красно-белых» пока размышляет над целесообразностью сделки.

В прошлом сезоне Абена принял участие в 26 матчах с учетом всех турниров, забил три мяча и записал на свой счет одну голевую передачу.

Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, стоимость защитника составляет один миллион евро.

«Спартак» подпишет нового защитника